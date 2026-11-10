Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретились в Париже 10 ноября. Переговоры проходят на фоне нового раунда консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, запланированного на 10–11 ноября. Кадры встречи американского и украинского дипломатов опубликовал украинский МИД.

Согласно официальному расписанию Госдепартамента США, двусторонняя встреча Рубио и Сибиги была назначена на 08:30 по местному времени. После неё госсекретарь должен принять участие в заседаниях министров иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7).

В частности, на 12:15 по парижскому времени запланирован рабочий обед представителей G7, посвящённый поддержке Украины. Таким образом, украинская тема станет одной из центральных в дипломатической программе американского госсекретаря во Франции.

Накануне Сибига сообщил, что намерен проинформировать западных коллег о положении на фронте, последствиях российских ударов и потребностях Украины в оборонной помощи перед зимой. Также Киев рассчитывает согласовать позиции с партнёрами по вопросам мирного урегулирования.

Особое внимание к парижским консультациям связано с переговорами, которые параллельно готовятся в столице ОАЭ. В Абу-Даби представители России, США и Украины должны обсудить гарантии безопасности, снижение рисков эскалации и возможные дальнейшие шаги к прекращению конфликта.

При этом Рубио лично не входит в объявленный состав американской переговорной команды в Абу-Даби. Вашингтон на этих консультациях представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее Life.ru публиковал подробности переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров.