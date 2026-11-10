Гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта должны быть согласованы с Россией, иначе добиться устойчивого мирного урегулирования не получится. Такое условие обозначил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя журналистам подготовку к трёхсторонним переговорам Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби.

«Ключом к завершению войны в конечном счёте будет понимание того, что Украина станет чувствовать себя в безопасности после войны. И, разумеется, чтобы это сработало, на такое должна согласиться и Россия», — подчеркнул американский дипломат.

По словам Рубио, окончательная схема послевоенной защиты Киева пока не разработана. Участники консультаций обсуждают различные варианты будущих обязательств, но согласованного плана ещё нет.

Среди рассматриваемых механизмов — гарантии, аналогичные положениям Североатлантического договора. В частности, статья 5 предусматривает принцип коллективной обороны, при котором нападение на одного члена НАТО рассматривается как атака на весь альянс. Статья 4 касается консультаций между союзниками при возникновении угрозы их безопасности.

«Всё это», — ответил Рубио на вопрос журналистов, изучает ли Вашингтон подобные варианты для Украины.

О том, какие гарантии безопасности на переговорах в Абу-Даби обсуждают стороны, — в главном хабе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров поддержал заявление Рубио о ключевой теме переговоров в Абу-Даби. Министр подтвердил, что вопросы безопасности Москвы, Киева и всего региона стоят первыми в повестке предстоящей встречи. По его словам, российская сторона приветствует такой подход к обсуждению возможного мирного соглашения.