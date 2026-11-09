Соединённые Штаты намерены и дальше предлагать варианты дипломатического урегулирования украинского конфликта, однако не могут гарантировать успешного завершения переговоров. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио, комментируя подготовку к предстоящей трёхсторонней встрече России, Украины и США в Абу-Даби.

«Мы будем продолжать делать, что можем. Вы меня просите гарантировать успешный исход. Я не могу этого сделать», — подчеркнул глава Госдепартамента в беседе с журналистами в Париже.

По словам Рубио, Вашингтон видит свою задачу в содействии переговорному процессу и поиске новых дипломатических решений. Американская сторона намерена продолжать выдвигать предложения, которые могли бы помочь участникам конфликта прийти к договорённостям.

«Всё, что мы можем делать, — это оказывать содействие переговорам, делать, что можем, в плане внесения идей в данные обсуждения в надежде на достижение дипломатического по природе решения», — отметил госсекретарь.

Ранее Life.ru сообщал, что российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трёхсторонних переговорах по Украине. Встреча запланирована на 10–11 ноября. Москву представит команда во главе с Владимиром Мединским, Киев — группа под руководством Рустема Умерова, а от Вашингтона прибудут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Одной из ключевых тем станут гарантии безопасности.