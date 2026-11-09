Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби
Стив Уиткофф. Обложка © Life.ru
Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность поездки в Россию после трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Во время визита они рассчитывают провести встречу с российским руководством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди американских чиновников.
По информации агентства, Уиткофф и Кушнер планируют обсудить вопросы с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна состояться после консультаций с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Объединённых Арабских Эмиратах.
«Посланники США могут встретиться с [президентом России Владимиром] Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби», — пишет Reuters.
Ранее Джаред Кушнер рассказал, что Вашингтон намерен поднять вопрос о снижении угрозы военного обострения в Европе. Эту тему американская сторона планирует обсудить с представителями России и Украины во время переговоров в Абу-Даби, которые пройдут 10–11 ноября.
Как ранее сообщал Life.ru, российская делегация уже отправилась в столицу ОАЭ для участия во встрече. Подробнее о переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября, участниках, основных темах обсуждения и позициях сторон, в материале Life.ru.