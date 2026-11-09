Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность поездки в Россию после трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. Во время визита они рассчитывают провести встречу с российским руководством. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди американских чиновников.

По информации агентства, Уиткофф и Кушнер планируют обсудить вопросы с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна состояться после консультаций с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Посланники США могут встретиться с [президентом России Владимиром] Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби», — пишет Reuters.