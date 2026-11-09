Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф проведут консультации с представителями Украины и европейских стран перед началом трёхсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби. Встречи будут посвящены вопросам безопасности Европы и будущему Украины после завершения конфликта. Об этом Кушнер сообщил в социальной сети X.

«Перед началом двухдневных трёхсторонних переговоров с участием Украины и России в Абу-Даби спецпосланник президента США по миротворческим миссиям [Стив Уиткофф] и я встретимся с партнёрами с Украины, из ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии, чтобы продолжить тесные консультации и координацию действий по европейской безопасности и послевоенному будущему Украины, начатые за последние несколько недель», — написал Кушнер.

Американский представитель подчеркнул, что предстоящий раунд станет первой трёхсторонней встречей России, Украины и США с февраля. Главная задача Вашингтона — организовать прямое обсуждение предложений сторон после серии отдельных консультаций.

«Наша цель заключается в том, чтобы в развитие раздельных консультаций с обеими сторонами свести Украину и Россию вместе для прямого обсуждения их послевоенных обеспокоенностей, предложений и потенциальных решений», — отметил Кушнер.

По его словам, американская администрация рассчитывает, что участники смогут найти точки соприкосновения и перейти к практическим шагам по урегулированию конфликта. При этом конкретных договорённостей пока нет, а позиции Москвы и Киева по ключевым вопросам по-прежнему существенно различаются.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейских представителей в основных переговорах в Абу-Даби. По его словам, европейские государства могут поддерживать собственные каналы общения с Вашингтоном и Киевом, однако согласованный формат предстоящей встречи остаётся трёхсторонним.