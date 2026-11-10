Москва поддержала предложение Вашингтона начать переговоры по Украине в Абу-Даби с вопросов коллективной безопасности. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, речь идёт о гарантиях для России, Украины и региона в целом.

Лавров пояснил, что на встрече стороны займутся согласованием принципов будущих гарантий. Сами гарантии, по его словам, должны вступить в силу после достижения всеобъемлющего соглашения об урегулировании конфликта.

Министр назвал готовность Вашингтона обсуждать коллективную безопасность отличием администрации Дональда Трампа от администрации Джо Байдена. При этом Лавров сказал, что Москва не питает иллюзий относительно нынешней администрации США и считает диалог необходимым, несмотря на разногласия.

Раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби рассчитан на 10–11 ноября. Ранее Life.ru сообщал, что представитель американской делегации Джаред Кушнер назвал одной из задач встречи снижение риска военной эскалации в Европе.