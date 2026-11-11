Европейские чиновники могут проводить встречи в кафетерии, однако это не делает их участниками переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. Роль Евросоюза в консультациях сейчас фактически сводится к нулю, заявила ТАСС бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Роль Европы [в Абу-Даби] сводится к нулю, потому что, как уже было сказано, переговоры ведутся в трёхстороннем формате, а это значит, что участвуют три стороны», — подчеркнула экс-глава австрийского МИД.

Кнайсль напомнила, что за столом переговоров находятся представители России, Украины и США, выступающих посредником. Присутствие европейских делегаций в ОАЭ, по её мнению, не означает их включения в основной переговорный процесс.

«Европейцы же присылают своих чиновников. Если они проводят встречи в кафетерии, то это их дело», — отметила она.

Бывший министр также призналась, что ей ничего не известно о предполагаемых попытках Вашингтона оказать давление на Москву ради допуска европейцев к переговорам. При этом Кнайсль считает, что обсуждать участие ЕС в многостороннем диалоге пока преждевременно.

«Но я думаю, что для этого [участия представителей ЕС в многосторонних переговорах] ещё не пришло время», — заключила она.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский призвал Евросоюз выбрать единого представителя для переговоров с Россией. По его мнению, европейские страны рискуют остаться в стороне от урегулирования украинского конфликта, если не договорятся об общей позиции. Зеленский подчеркнул, что 40 человек не могут одновременно вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным.