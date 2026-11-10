Европа рискует остаться в стороне от переговоров по урегулированию украинского конфликта, если не определится с единым представителем для диалога с Москвой. Владимир Зеленский призвал европейские государства выбрать человека, который сможет выступать от имени всего объединения в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время визита в Данию, сообщает датская телерадиокомпания DR.

Украинский лидер считает, что нынешний формат, при котором каждая страна стремится самостоятельно отстаивать свои интересы, затрудняет переговорный процесс. По его мнению, европейским государствам необходимо договориться о едином представителе, а не пытаться участвовать в диалоге многочисленной делегацией.

«Европа должна решить, кто будет её представлять. Сейчас самое время выбрать того, кто сделает это. Все хотят представлять свои интересы. Голос каждого очень важен. Но 40 человек не могут поговорить с Путиным», — заявил Зеленский.

В качестве подходящих площадок для принятия решения он назвал переговоры в Дании 11 ноября и предстоящую встречу лидеров стран «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября. По мнению главы Украины, эти мероприятия позволят европейским политикам согласовать кандидатуру и определиться с дальнейшей стратегией взаимодействия с Москвой.

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен, с которой Зеленский встретился в ходе визита, дала понять, что сама не намерена становиться представителем Европы на переговорах с российским президентом. Таким образом, вопрос о том, кому поручат вести такой диалог, остаётся открытым.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби конструктивными и содержательными. По его словам, участники обсуждали возможный обмен пленными, гарантии безопасности для Киева и меры по снижению напряжённости. При этом украинский лидер признал, что договориться с российской стороной непросто.