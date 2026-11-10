Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник, 10 ноября, в 10:50 по московскому времени. Точное время встречи ТАСС назвал источник, знакомый с подготовкой переговорного процесса.

«Переговоры начнутся сегодня в 11:50 по местному времени (10:50 мск)», — сообщил собеседник агентства.

Встреча представителей трёх стран запланирована на 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Соединённые Штаты представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ожидается, что стороны обсудят гарантии безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные вопросы. При этом представители европейских стран не будут участвовать непосредственно в трёхстороннем формате, однако Киев намерен провести с ними отдельные консультации.

Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах с США и Украиной. Сообщалось, что в состав переговорной группы также вошли заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский.