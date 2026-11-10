Вашингтон пересмотрел подход к урегулированию конфликта на Украине перед трёхсторонними переговорами в Абу-Даби. Американские власти решили включить в обсуждение вопросы европейской безопасности, что, по оценке The Washington Post, отвечает интересам России.

«Решение поставить обсуждение вопросов безопасности на повестку дня знаменует собой ещё один сдвиг в пользу России», — говорится в публикации.

По информации издания, в Вашингтоне считают, что прекратить конфликт на Украине без более масштабных договорённостей с Москвой не получится. Поэтому американская сторона намерена обсуждать не только украинский вопрос, но и будущую систему безопасности в Европе.

Кроме того, США рассматривают возможность отмены антироссийских санкций в рамках будущего соглашения. Как пишет WP, этот вопрос также входит в число возможных условий урегулирования.