Зеленский позвонил Стуббу с докладом после начала переговоров в Абу-Даби
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Владимир Зеленский созвонился с президентом Финляндии Александером Стуббом после начала трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Он рассказал финскому лидеру о старте консультаций и договорился продолжать координацию, а теперь ожидает подробного отчёта украинской делегации.
О разговоре Зеленский сообщил в своём телеграм-канале. По его словам, к моменту звонка представители Киева уже успели провести отдельную встречу с европейскими партнёрами, а затем приступили к обсуждению вопросов непосредственно с Москвой и Вашингтоном.
«Говорил с президентом Финляндии Александером Стуббом. Сейчас уже начался трёхсторонний формат в Абу-Даби, была и встреча с европейцами... Договорились с Алексом координироваться и в дальнейшем», — написал он.
Зеленский также дал понять, что рассчитывает получить первые подробности переговорного процесса с россиянами уже 10 ноября. Информацию о содержании дискуссий ему должны передать участники украинской переговорной группы и партнёры Киева.
Трёхсторонние консультации стартовали в столице ОАЭ 10 ноября и рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Соединённые Штаты представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди участников встречи также были замечены главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Представители европейских стран в основном трёхстороннем формате не участвовали.
Рустем Умеров заявил, что Зеленский предоставил украинской делегации полномочия обсуждать любые вопросы урегулирования конфликта. При этом он не уточнил, вправе ли переговорщики самостоятельно принимать окончательные решения. Тем временем в Кремле допустили, что российская делегация при необходимости сможет связаться с Владимиром Путиным непосредственно из Абу-Даби.