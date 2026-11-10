Владимир Зеленский созвонился с президентом Финляндии Александером Стуббом после начала трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Он рассказал финскому лидеру о старте консультаций и договорился продолжать координацию, а теперь ожидает подробного отчёта украинской делегации.

О разговоре Зеленский сообщил в своём телеграм-канале. По его словам, к моменту звонка представители Киева уже успели провести отдельную встречу с европейскими партнёрами, а затем приступили к обсуждению вопросов непосредственно с Москвой и Вашингтоном.

«Говорил с президентом Финляндии Александером Стуббом. Сейчас уже начался трёхсторонний формат в Абу-Даби, была и встреча с европейцами... Договорились с Алексом координироваться и в дальнейшем», — написал он.

Зеленский также дал понять, что рассчитывает получить первые подробности переговорного процесса с россиянами уже 10 ноября. Информацию о содержании дискуссий ему должны передать участники украинской переговорной группы и партнёры Киева.