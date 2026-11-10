Объявлением о военной миссии на Украине ЕС пытается помешать будущим договорённостям в Абу-Даби, заявил доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, европейские страны таким образом предупреждают, что не согласны оставаться в стороне от урегулирования конфликта.

Эксперт связал момент заявления с началом переговоров России, США и Украины. Он предположил, что Брюссель намеренно создаёт препятствия для соглашений и даёт понять: решения, принятые без европейского участия, столкнутся с противодействием.

Кроме того, политолог увидел в этом шаге стремление Евросоюза закрепить за собой статус военного объединения наряду с экономическим. По его оценке, антироссийскую направленность такой политики разделяют и государства, которые не состоят в НАТО.

«То есть даже те страны, которые не входят в НАТО, всё равно направляют свои действия против РФ. Они готовы участвовать в агрессии», — отметил собеседник NEWS.ru.