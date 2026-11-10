«Готовы участвовать в агрессии»: ЕС обвинили в стремлении сорвать переговоры по Украине
Политолог Перенджиев: ЕС размещает миссию на Украине, чтобы сорвать переговоры
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Объявлением о военной миссии на Украине ЕС пытается помешать будущим договорённостям в Абу-Даби, заявил доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, европейские страны таким образом предупреждают, что не согласны оставаться в стороне от урегулирования конфликта.
Эксперт связал момент заявления с началом переговоров России, США и Украины. Он предположил, что Брюссель намеренно создаёт препятствия для соглашений и даёт понять: решения, принятые без европейского участия, столкнутся с противодействием.
Кроме того, политолог увидел в этом шаге стремление Евросоюза закрепить за собой статус военного объединения наряду с экономическим. По его оценке, антироссийскую направленность такой политики разделяют и государства, которые не состоят в НАТО.
«То есть даже те страны, которые не входят в НАТО, всё равно направляют свои действия против РФ. Они готовы участвовать в агрессии», — отметил собеседник NEWS.ru.
Напомним, Совет ЕС решил организовать присутствие военной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории. Её мандат продлили до 15 ноября 2028 года, выделив почти 300 миллионов евро. Миссия занимается подготовкой военнослужащих ВСУ.