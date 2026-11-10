Новый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби может стать важным шагом к долгосрочному урегулированию конфликта. Такое мнение высказал верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич. Перед началом встречи он заявил о готовности работать с обеими сторонами ради достижения устойчивого мира.

«Я с нетерпением жду работы с обеими сторонами, поскольку мы стремимся продвинуть прогресс, достигнутый в прошлом, и продолжить это стремление заложить основы прочного мира», — сказал военачальник.

Гринкевич дал понять, что рассчитывает на развитие договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих дипломатических контактов. При этом конкретных предложений по урегулированию конфликта в его заявлении не прозвучало.