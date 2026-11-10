Разногласия с Дональдом Трампом стали причиной отсутствия европейцев за столом переговоров в Абу-Даби, уверен доцент Финансового университета при Правительстве России Вадим Трухачёв. По его оценке, США сознательно исключили из саммита по Украине тех, кто отвергает подход американского президента к урегулированию конфликта.

«Соединённым Штатам европейцы не нужны, поскольку они против Трампа, и его позицию по урегулированию конфликта не разделяют в принципе. Поэтому их сознательно не пустили за стол переговоров», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Однако, по мнению политолога, ЕС сможет смогут влиять на обсуждение через делегацию Украины. Киев согласует свои позиции с Брюсселем и Лондоном. Москве участие европейцев также не требуется, поскольку они настроены на продолжение боевых действий.