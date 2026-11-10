Спецпосланник президента США Джаред Кушнер передал участникам переговоров в Абу-Даби самые «тёплые пожелания» от Дональда Трампа. Зять американского лидера открыл трёхстороннюю встречу своей речью.

«Хочу выразить благодарность президенту Трампу за оказанную нам честь, а также президентам Путину и Зеленскому — за проявленное мужество, доверие к ОАЭ и дружеское отношение, которое вы демонстрируете сегодня», — добавил Кушнер.

Он выразил надежду, что все участники переговорного процесса нацелены на достижение мира на Украине путём дипломатии. При этом Кушнер назвал Соединённые Штаты «надёжным союзником» для всех — страной, которая выступает за скорейшее прекращение конфликта.