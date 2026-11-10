Кушнер начал переговоры в Абу-Даби с благодарности Путину и Зеленскому
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Спецпосланник президента США Джаред Кушнер передал участникам переговоров в Абу-Даби самые «тёплые пожелания» от Дональда Трампа. Зять американского лидера открыл трёхстороннюю встречу своей речью.
«Хочу выразить благодарность президенту Трампу за оказанную нам честь, а также президентам Путину и Зеленскому — за проявленное мужество, доверие к ОАЭ и дружеское отношение, которое вы демонстрируете сегодня», — добавил Кушнер.
Он выразил надежду, что все участники переговорного процесса нацелены на достижение мира на Украине путём дипломатии. При этом Кушнер назвал Соединённые Штаты «надёжным союзником» для всех — страной, которая выступает за скорейшее прекращение конфликта.
В Абу-Даби начался первый с февраля раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта. Встречи рассчитаны на два дня — 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Перед трёхсторонней встречей украинская делегация провела отдельные консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. При этом переговорщики от Киева получили от Владимира Зеленского полномочия обсуждать любые вопросы урегулирования конфликта.