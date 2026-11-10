Помощник президента России Владимир Мединский поблагодарил американских партнёров за усилия по достижению мира на Украине. В своём приветственном выступлении на переговорах в Абу-Даби глава российской делегации выразил надежду, что новый раунд консультаций позволит сторонам продвинуться к урегулированию конфликта.

«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча — наша делегация стала больше и ещё более профессиональной — позволит нам продвинуться на пути к миру. В интересах народов России и Украины», — заявил Мединский.

Трёхсторонние переговоры представителей России, США и Украины проходят 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

Как ранее сообщали в Кремле, одной из основных тем консультаций станут гарантии безопасности. Также участники намерены обсудить возможные меры по снижению риска эскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии российской делегации в Абу-Даби для переговоров с США и Украиной. В состав переговорной группы, помимо Мединского, вошли представители МИД России и Генерального штаба.