Вашингтон запросил позицию Москвы о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности по аналогии со статьёй 5 Североатлантического договора. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, США поинтересовались, будет ли Россия возражать против такого механизма. Отдельно американская сторона запросила мнение Москвы об аналогичных гарантиях со стороны НАТО в целом.

Окончательное предложение о характере обязательств США и альянса перед Киевом, по словам собеседников FT, сформулирует президент Дональд Трамп.

Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны. Именно с этим механизмом источники издания сравнивают обсуждаемые гарантии.

Вопросы безопасности станут темой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что гарантии безопасности могут быть только взаимными. В Кремле также отмечали, что участие европейских представителей в этом раунде не предусмотрено: стороны согласовали трёхсторонний формат.