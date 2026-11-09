Военная миссия Евросоюза EUMAM Ukraine продолжит помогать Украине ещё два года. Совет ЕС продлил срок её работы до 15 ноября 2028 года и предусмотрел на этот период почти 300 миллионов евро. Миссия занимается подготовкой украинских военнослужащих.

«На этот период выделен бюджет в размере почти 300 млн евро. Данное решение принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности EUMAM», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Европейские страны также решили расширить работу миссии и организовать её присутствие непосредственно на территории Украины. Это позволит представителям EUMAM Ukraine поддерживать прямые контакты с украинским военным руководством, подразделениями ВСУ и зарубежными партнёрами.

«В связи с этим совет также постановил обеспечить присутствие миссии непосредственно на Украине для налаживания прямого и эффективного взаимодействия с украинскими военными органами, Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и международными партнёрами-единомышленниками», — уточнили в Совете ЕС.

После продления мандата Евросоюз намерен изменить подход к обучению украинских военнослужащих с учётом текущих задач ВСУ. Программа подготовки будет учитывать практический опыт боевых действий и потребности украинской армии.

«Теперь особое внимание будет уделяться анализу опыта, полученного на поле боя, а также совершенствованию военной подготовки в поддержку оборонных задач Украины», — говорится в документе.

EUMAM Ukraine продолжит сотрудничать с зарубежными партнёрами Евросоюза, среди которых США, Великобритания, Канада и Норвегия. Кроме того, миссия будет координировать работу с НАТО и «Коалицией желающих».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против изменения существующей системы безопасности в Европе. По её мнению, европейским странам следует укреплять действующие механизмы, которые опираются на НАТО и Евросоюз. Такое заявление прозвучало на фоне инициатив Вашингтона обсудить более широкие соглашения по безопасности с участием России.