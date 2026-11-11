Мединский назвал атмосферу переговоров в Абу-Даби доброжелательной и деловой
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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби состоялись в конструктивной обстановке, благоприятной для делового диалога. Об этом по итогам встречи сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Он также выразил благодарность руководству Объединённых Арабских Эмиратов и властям Абу-Даби за организацию переговоров. По словам Мединского, принимающая сторона обеспечила участникам комфортные условия для работы и доброжелательную атмосферу.
Напомним, второй день трёхсторонних переговоров в Абу-Даби начался 11 ноября в закрытом для прессы режиме. Накануне представитель американской делегации Джаред Кушнер положительно оценил первый день консультаций, назвав их конструктивными.