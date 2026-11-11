Россия не намерена раскрывать конкретные подробности переговоров с США и Украиной в Абу-Даби до достижения окончательных договорённостей. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам двухдневной встречи.

«В таких случаях до тех пор, пока не достигнута окончательная договорённость, детали никогда не обсуждаются», — подчеркнул Мединский, отвечая на просьбу журналистов рассказать о содержании переговоров.

Трёхсторонние консультации проходили 10–11 ноября в столице ОАЭ. Среди обсуждавшихся вопросов были урегулирование украинского конфликта, гарантии безопасности и гуманитарная повестка.

Ранее Мединский сообщил, что России и США удалось найти взаимопонимание по некоторым вопросам, однако по другим разногласия сохраняются. При этом стороны намерены продолжить диалог. Одним из конкретных результатов встречи стала договорённость о новом масштабном обмене военнопленными. Однако его точные параметры и сроки пока не объявлены.

Ранее Life.ru рассказывал о ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, составе делегаций и ключевых вопросах обсуждения. Консультации проходили за закрытыми дверями, без присутствия журналистов.