В Абу-Даби стартовал второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Представители государств вновь собрались для обсуждения урегулирования конфликта, однако журналистов на встречу не допустили. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом консультаций.