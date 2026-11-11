Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал за закрытыми дверями
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В Абу-Даби стартовал второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Представители государств вновь собрались для обсуждения урегулирования конфликта, однако журналистов на встречу не допустили. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом консультаций.
«Диалог идёт за закрытыми дверями, без СМИ», — подчеркнул собеседник ТАСС.
Накануне Life.ru сообщал, что участник переговороной делегации от Штатов Джаред Кушнер назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби конструктивными. Представитель Вашингтона положительно оценил первый день встречи и подтвердил намерение добиваться соглашений, способных обеспечить долгосрочную безопасность.
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