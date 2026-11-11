«Хотел стать немного датчанином»: Зеленский перед европейцами подколол Трампа из-за Гренландии
Зеленский пошутил над Трампом из-за его притязаний на Гренландию
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Владимир Зеленский иронично высказался о президенте США Дональде Трампе, вспомнив его притязания на Гренландию. Во время выступления в парламенте Дании украинский лидер предположил, что американскому президенту на самом деле хотелось не получить остров, а стать ближе к датчанам. Его слова приводит британская газета The Guardian.
«Возможно, когда кто-то в Америке захотел Гренландию — он даже не осознавал, что на самом деле ему не нужна была земля, а то, чтобы стать немного более датчанином. И кто знает, может быть, именно это ему и было нужно», — пошутил Зеленский.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал получение Гренландии величайшей сделкой с недвижимостью. Во время выступления перед сторонниками американский президент поблагодарил Данию и утверждал, что США получили остров практически бесплатно. При этом заключённое в сентябре соглашение касалось расширения американского военного присутствия, а не передачи суверенитета над Гренландией.