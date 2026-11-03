Парламент Гренландии одобрил соглашение с США и Данией, предусматривающее создание двух новых американских военных баз на острове и размещение элементов противоракетной системы «Золотой купол». Решение приняли после подписания документа об усилении безопасности острова и Арктического региона.

За ратификацию документа проголосовали 16 депутатов, ещё семеро воздержались. Против соглашения не выступил ни один парламентарий. Оно предусматривает расширение американского военного присутствия в Арктике и укрепление безопасности в Северной Атлантике.

Соглашение было подписано в сентябре представителями Вашингтона, Копенгагена и Нуука. При этом документ подтверждает суверенитет Дании над Гренландией и право жителей острова самостоятельно определять своё будущее.

Для окончательного вступления документа в силу необходимо одобрение датского парламента. Первое чтение назначено на 11 ноября, а голосование запланировано на 19 ноября. Согласие американского Сената при этом не требуется.

После ратификации соглашения обеими сторонами США смогут приступить к реализации планов по расширению военной инфраструктуры. Речь идёт о новых объектах в Нарсарсуаке и Местерсвиге, а также о развитии действующей американской базы Питуффик.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп объявил о создании двух новых военных баз США в Гренландии. 22 сентября американский президент заявил о планах значительно расширить военное присутствие на острове. Один из объектов предполагается разместить в Нарсарсуаке на юге Гренландии, другой — в Местерсвиге на восточном побережье. При этом Дания и Гренландия подчёркивали, что соглашение не предусматривает передачи суверенитета Вашингтону.