Трамп назвал получение Гренландии величайшей сделкой с недвижимостью

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания передала Вашингтону Гренландию, назвав договорённости по арктическому острову одной из величайших сделок с недвижимостью в истории. Такое заявление американский лидер сделал на предвыборном митинге Республиканской партии в штате Джорджия. При этом подписанное ранее соглашение касается вопросов безопасности и не предусматривает перехода Гренландии под суверенитет США.

«Кстати, Дания была великолепна. Они отдали нам Гренландию», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Американский президент назвал договорённости историческим успехом Вашингтона. Трамп предположил, что они могут стать крупнейшей сделкой с недвижимостью, уступающей, возможно, только Венесуэле, по его словам.

«Мы получили их за бесценок», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Life.ru сообщал, что США, Дания и Гренландия подписали соглашение об усилении безопасности арктического острова. Церемония состоялась 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Документ предусматривает расширение американского военного присутствия, однако датская сторона подчёркивала, что речь не идёт о передаче Вашингтону суверенитета над Гренландией.