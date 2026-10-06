После сделки по Гренландии США присмотрелись к Исландии

США рассматривают Исландию как один из ключевых пунктов для дальнейшего расширения военного присутствия в Арктике. Об этом пишет The Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря Марко Рубио в Рейкьявик.

По данным издания, Вашингтон заинтересован в углублении сотрудничества с островным государством в сфере безопасности. Исландия располагает аэродромами, портами и инфраструктурой наблюдения, которые могут использоваться для операций в Северной Атлантике и в районе Гренландии.

Стратегическое значение страны выросло после заключения сентябрьского соглашения США, Дании и Гренландии. Документ позволяет американской стороне расширить деятельность на базе Питуффик, создать дополнительные оборонные районы в Нарсарсуаке и Местерсвиге, а также при взаимном согласовании открывать новые объекты.

При этом договор не передал Вашингтону суверенный контроль над Гренландией. Он закрепил расширенные возможности США в сфере безопасности и военного присутствия на острове, а также предусмотрел усиление роли НАТО в Арктике.

Во время визита Рубио американская сторона дала понять, что любое дополнительное военное присутствие в Исландии возможно только с согласия Рейкьявика. Сама страна не имеет постоянной армии, но входит в НАТО и занимает стратегическое положение между Северной Америкой и Европой.