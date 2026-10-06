После сделки по Гренландии США присмотрелись к Исландии
WSJ: США хотят расширить военное присутствие в Арктике через Исландию
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США рассматривают Исландию как один из ключевых пунктов для дальнейшего расширения военного присутствия в Арктике. Об этом пишет The Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря Марко Рубио в Рейкьявик.
По данным издания, Вашингтон заинтересован в углублении сотрудничества с островным государством в сфере безопасности. Исландия располагает аэродромами, портами и инфраструктурой наблюдения, которые могут использоваться для операций в Северной Атлантике и в районе Гренландии.
Стратегическое значение страны выросло после заключения сентябрьского соглашения США, Дании и Гренландии. Документ позволяет американской стороне расширить деятельность на базе Питуффик, создать дополнительные оборонные районы в Нарсарсуаке и Местерсвиге, а также при взаимном согласовании открывать новые объекты.
При этом договор не передал Вашингтону суверенный контроль над Гренландией. Он закрепил расширенные возможности США в сфере безопасности и военного присутствия на острове, а также предусмотрел усиление роли НАТО в Арктике.
Во время визита Рубио американская сторона дала понять, что любое дополнительное военное присутствие в Исландии возможно только с согласия Рейкьявика. Сама страна не имеет постоянной армии, но входит в НАТО и занимает стратегическое положение между Северной Америкой и Европой.
Ранее Life.ru писал, что США планируют значительно нарастить военное присутствие в Гренландии и создать там ещё два крупных объекта. Об этом Дональд Трамп заявил после заключения соглашения с Данией и Гренландией. США, Дания и Гренландия поддержали расширение активности НАТО в Арктике. Речь идёт в том числе о совместных учениях, сборе разведданных и усилении присутствия альянса в регионе.
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