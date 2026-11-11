Трёхсторонний формат переговоров в Абу-Даби оказался более чем оправданным, все участники уже позитивно оценили итоги встречи. Об этом сказала глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Не беру в расчёт Зеленского — он постоянно играет в свои игры. Но его переговорщики, судя по всему, были предметно настроены. Посмотрим, что Мединский расскажет со своей делегацией, когда вернётся», — добавил глава российской дипломатии.

Он напомнил, что теперь американские переговорщики собираются встретиться в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Лавров подчеркнул, что дальнейшую линию своих решений после переговоров Кремль будет выстраивать таким образом, чтобы были выполнены все задачи СВО, которые Путин обозначил в начале спеоперации и ни разу от них не отходил.

Переговоры в столице ОАЭ проходили 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Лидер РФ Владимир Путин получит полный доклад российской делегации по итогам трёхсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби.