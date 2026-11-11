Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* неожиданно заговорил по-русски во время пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Это произошло, когда иностранный журналист задал ему вопрос на английском языке.

Буданов* попросил перевести вопрос, после чего обратился к находившемуся рядом человеку и произнёс по-русски: «Я понимаю, мне надо время».

Трёхсторонние переговоры проходили 10–11 ноября при посредничестве США. Основными темами встречи стали гарантии безопасности, территориальные разногласия и гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными. Ранее Life.ru сообщал, что делегации России и Украины общались на русском языке.