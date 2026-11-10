Представители России и Украины на переговорах в Абу-Даби общались на русском языке. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев со ссылкой на источник, близкий к одной из делегаций.

По словам собеседника журналиста, переговоры могут продолжиться 11 ноября, однако окончательного подтверждения пока нет. При этом окончательного решения о проведении следующей встречи пока не объявлено.

Трёхсторонние консультации России, США и Украины стартовали 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Посредниками выступают представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.