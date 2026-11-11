Главным камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби стал территориальный вопрос, по которому позиции Москвы и Киева принципиально расходятся, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, позиция украинской стороны заключается в фиксации на линии боевого соприкосновения.

«У нас свой подход: «Для начала вон из Донбасса. Освободите российские территории, включая, естественно, Запорожскую и Херсонскую области». Вот камень преткновения, где вряд ли кто-то уступит», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Второй пакет вопросов касается гарантий безопасности. Украина пытается привлечь Европу к продвижению своих требований, однако Россия настаивает на таких гарантиях, которые исключали бы любые угрозы со стороны НАТО. Москва требует отвода альянса на рубежи 1997 года.

Ранее представитель США Джаред Кушнер назвал вопрос территорий самым сложным в переговорах по Украине. Американский переговорщик отметил, что именно территориальные вопросы станут главным испытанием для дипломатов. В свою очередь, глава делегации РФ Владимир Мединский выступил с жёстким заявлением о возвращении территорий. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности новых регионов не подлежит обсуждению.