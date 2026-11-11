Завершившиеся в Абу-Даби переговоры России, США и Украины стали одними из самых сложных для украинской делегации. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, объяснивший трудности жёсткой позицией российской стороны. Его слова приводит УНИАН.

«Этот раунд переговоров был одним из самых сложных. И я считаю, что россияне пришли с очень жёсткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию», — сказал Арахамия.

Арахамия также рассказал о планах продолжить дипломатические контакты. По его словам, после возвращения американской делегации из Москвы представители Киева и Вашингтона намерены встретиться в Дублине, чтобы обсудить возможную дату следующего переговорного раунда.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсуждали гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и территориальные разногласия. При этом о заключении мирного соглашения или прекращении огня по завершении встречи не объявлялось. Представитель американской делегации Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине. По его словам, сторонам удалось добиться значительного прогресса в обсуждении гарантий безопасности для Киева, однако именно территориальные разногласия остаются главным препятствием на пути к окончательному соглашению.