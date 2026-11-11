Кушнер назвал вопрос территорий самым сложным в переговорах по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Территориальный вопрос остаётся главным препятствием на пути к соглашению по урегулированию украинского конфликта. При этом в обсуждении будущих гарантий безопасности для Киева уже достигнут значительный прогресс. Об этом заявил представитель американской делегации Джаред Кушнер после встречи в Абу-Даби.
По его словам, «в вопросе гарантий безопасности для Украины есть значительный прогресс, но самое сложное — договориться о территориях». Именно от решения этого вопроса, как утверждается, зависит возможность окончательного оформления договорённостей.
Ранее Life.ru сообщал о ключевых разногласиях России, США и Украины на переговорах в Абу-Даби. По оценке политолога Николая Силаева, стороны признают необходимость гарантий безопасности, однако по-разному понимают их содержание. Сразу после переговоров в делегации Киева заявили о шансе достичь решения до Нового года. При этом Мединский назвал атмосферу встречи в Абу-Даби доброжелательной и деловой. Он положительно оценил роль посланников Трампа в диалоге. А Кушнер анонсировал встречу с Путиным в Москве 12 ноября.