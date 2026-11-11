Территориальный вопрос остаётся главным препятствием на пути к соглашению по урегулированию украинского конфликта. При этом в обсуждении будущих гарантий безопасности для Киева уже достигнут значительный прогресс. Об этом заявил представитель американской делегации Джаред Кушнер после встречи в Абу-Даби.