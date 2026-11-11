Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф намерены 12 ноября прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Кушнер заявил по итогам трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. После визита в российскую столицу американские представители планируют отправиться на Украину.

«Завтра мы с Уиткоффом отправимся в Москву на встречу с Путиным», — сообщил американский переговорщик.

По словам представителей США, на переговорах в Абу-Даби удалось добиться значительного прогресса в обсуждении гарантий безопасности. Теперь Вашингтон намерен продолжить консультации непосредственно с руководством России и Украины, чтобы определить дальнейшие шаги к урегулированию конфликта.

Российская сторона также отметила наличие результатов двухдневной встречи. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что по итогам переговоров появилась основа для дальнейшей работы.

При этом помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что окончательные договорённости пока не достигнуты. Именно поэтому стороны не раскрывают конкретные детали обсуждавшихся предложений.

«В таких случаях до тех пор, пока не достигнута окончательная договорённость, детали никогда не обсуждаются», — пояснил глава российской делегации.

Переговоры России, США и Украины проходили 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Среди основных тем были условия завершения конфликта, гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и будущая архитектура европейской безопасности.

После консультаций в ОАЭ американские представители анонсировали поездку в Москву. Участники, основные темы и ожидания от переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер и Уиткофф рассматривают возможность поездки в Москву и Киев после консультаций в Абу-Даби. Тогда окончательные сроки возможных встреч с российским и украинским руководством не назывались.