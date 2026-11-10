Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рассчитывают добиться существенного продвижения к мирному соглашению между Россией и Украиной на встрече в Абу-Даби. Их главная задача — обозначить конкретные решения, которые предстоит принять Москве и Киеву для завершения конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя администрации США.

«Это попытка добиться значительного прогресса в направлении сделки и преодолеть разногласия», — рассказал собеседник издания.

По его словам, Уиткофф и Кушнер намерены максимально конкретизировать позиции сторон и определить, какие вопросы требуют политических решений на высшем уровне. Однако говорить о согласованных условиях урегулирования пока преждевременно.

Подготовка к переговорам сопровождалась интенсивными дипломатическими контактами. В течение последних двух недель представители Вашингтона ежедневно созванивались с российскими и украинскими чиновниками, обсуждая возможные пути сближения позиций.

Переговоры в ОАЭ могут стать лишь первым этапом новой серии встреч. По данным Axios, после консультаций Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность поездки в Москву, а затем в Киев. Окончательное решение о визитах будет зависеть от результатов нынешнего раунда.