Переговоры в Абу-Даби могут дать Украине передышку для подготовки к продолжению боевых действий, считает обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его оценке, Москва и Киев подошли ко встрече с противоположными задачами: Россия добивается соглашения о безопасности, тогда как противник стремится прежде всего остановить огонь.

Российский подход предполагает сначала договорённости, а затем перемирие. Украина же рассчитывает добиться паузы, перегруппировать силы и лишь после этого обсуждать условия урегулирования. Эксперт увидел в таком сценарии угрозу повторения Минских соглашений.

Он полагает, что даже принятие предложений России не исключает риска. Запад может воспользоваться прекращением боёв, чтобы вновь вооружить Украину. Отдельные сомнения вызывает роль США. Дональду Трампу необходим дипломатический результат, однако противостояние с демократами может заставить американского лидера отступить от обещаний.