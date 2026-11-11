Украинская сторона рассчитывает добиться определённого решения в рамках переговорного процесса до конца 2026 года. Такой прогноз озвучил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и участник украинской переговорной делегации Давид Арахамия, отметив положительную динамику консультаций.

«Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», — заявил политик на пресс-конференции после встречи с США и Россией в Абу-Даби.

При этом Арахамия не уточнил, о каком именно решении идёт речь и какие вопросы стороны могут согласовать в оставшиеся недели. Поэтому его заявление пока нельзя считать подтверждением подготовки окончательного мирного соглашения.