Арахамия заявил в Абу-Даби о шансе достичь решения до Нового года
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Украинская сторона рассчитывает добиться определённого решения в рамках переговорного процесса до конца 2026 года. Такой прогноз озвучил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и участник украинской переговорной делегации Давид Арахамия, отметив положительную динамику консультаций.
«Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года», — заявил политик на пресс-конференции после встречи с США и Россией в Абу-Даби.
При этом Арахамия не уточнил, о каком именно решении идёт речь и какие вопросы стороны могут согласовать в оставшиеся недели. Поэтому его заявление пока нельзя считать подтверждением подготовки окончательного мирного соглашения.
В Абу-Даби уже завершился второй день переговоров России, США и Украины. Делегации вышли к журналистам после обсуждений за закрытыми дверями. Мединский назвал атмосферу переговоров в Абу-Даби доброжелательной и деловой. Он положительно оценил роль посланников Трампа в диалоге. А Кушнер анонсировал встречу с Путиным в Москве 12 ноября.
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