Мединский положительно оценил роль посланников Трампа в переговорах
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Спецпредставители президента США Дональда Трампа искренне заинтересованы в достижении результата на переговорах по Украине. Такую оценку американским посредникам дал помощник президента России Владимир Мединский.
По словам главы российской переговорной делегации, представители Вашингтона проявляют себя как эффективные и ориентированные на конкретные договорённости участники дипломатического процесса.
«Посланники Трампа — люди искренние, эффективные и наделённые на результат. Роль их оцениваем положительно, но важно, сколько жизней будет спасено в результате их посреднической миссии. Им мы благодарны», — сказал помощник президента.
Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными. При этом глава американской дипломатии предупредил, что урегулировать конфликт за сутки невозможно и сторонам предстоит ещё много работы.