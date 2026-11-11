Спецпредставители президента США Дональда Трампа искренне заинтересованы в достижении результата на переговорах по Украине. Такую оценку американским посредникам дал помощник президента России Владимир Мединский.

По словам главы российской переговорной делегации, представители Вашингтона проявляют себя как эффективные и ориентированные на конкретные договорённости участники дипломатического процесса.

«Посланники Трампа — люди искренние, эффективные и наделённые на результат. Роль их оцениваем положительно, но важно, сколько жизней будет спасено в результате их посреднической миссии. Им мы благодарны», — сказал помощник президента.