Конфликт на Украине выявил проблемы всей европейской системы безопасности, поэтому решать их необходимо в комплексе. Такую оценку дал помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

По его мнению, система, сложившаяся после Ялтинской и Потсдамской конференций, работает «очень плохо». Украинский конфликт он назвал проявлением более широкого кризиса, решение которого давно назрело.

«И по сути болен весь организм. А на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком», — сказал Мединский журналистам.

Ранее Life.ru рассказывал о двухдневных переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, завершившихся 11 ноября. Встречи проходили в закрытом формате. Среди обсуждавшихся тем были гарантии безопасности, гуманитарные вопросы и урегулирование конфликта. Участие Европы в переговорах не планировалось.