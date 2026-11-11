Европейским политикам стоило бы перенять у американских переговорщиков здравый смысл, реализм и стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал помощник президента России Владимир Мединский по итогам трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

«Пока я думаю, что им полезно было бы поучиться, например, у американских посланников. И здравому смыслу, и реализму, и желанию достичь мира», — заявил глава российской делегации журналистам.

Переговоры проходили 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Американскую сторону представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, российскую делегацию возглавлял Мединский, украинскую — Рустем Умеров.

Европейские представители непосредственно в трёхсторонних консультациях не участвовали. При этом перед началом встречи США и Украина провели отдельные обсуждения с представителями европейских государств и НАТО.

По итогам переговоров Мединский сообщил, что Москве и Вашингтону удалось найти взаимопонимание по части вопросов, однако разногласия сохраняются. По его словам, диалог будет продолжен.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров предложил европейским представителям, прибывшим в Абу-Даби, «посидеть в гостинице» во время переговоров. Министр таким образом прокомментировал отсутствие европейских делегаций за основным переговорным столом.