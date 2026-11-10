Трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходят продуктивно, однако для урегулирования конфликта потребуется ещё немало усилий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Париже, где он участвует во встрече глав МИД стран «Большой семёрки».

«Кажется, переговоры в Абу-Даби очень продуктивны. Разумеется, впереди ещё много работы. Речь не идёт о том, что это удастся урегулировать в течение 24 часов, ничего подобного», — сказал глава американской дипломатии.

Напомним, трёхсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились после четырёх с половиной часов обсуждений и продолжатся 11 ноября. Встреча проходила с перерывом примерно на 40 минут. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров, а американскую сторону представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.