Будущее европейской системы безопасности стало центральной темой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Сторонам удалось достичь взаимопонимания по части вопросов, однако разногласия сохраняются. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.

«Поэтому эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет ещё продолжен», — рассказал Мединский журналистам.