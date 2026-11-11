Мединский назвал главную тему переговоров в Абу-Даби и обещал продолжение
Мединский назвал безопасность Европы главной темой переговоров в Абу-Даби
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Будущее европейской системы безопасности стало центральной темой трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Сторонам удалось достичь взаимопонимания по части вопросов, однако разногласия сохраняются. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский.
«Поэтому эта тема была центральной темой переговоров. Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет ещё продолжен», — рассказал Мединский журналистам.
Переговоры России, США и Украины проходили 10–11 ноября. Владимир Зеленский назвал первый день переговоров в Абу-Даби конструктивным и содержательным. Встреча сегодня длилась менее двух часов. Мединский после переговоров положительно оценил роль посланников Трампа в диалоге. А Кушнер анонсировал встречу с Путиным в Москве 12 ноября.