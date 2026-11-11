Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда у их руководства «проснётся совесть». Такое условие назвал глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Как только у них проснётся совесть, они смогут сесть за стол переговоров. А до этого момента они являются участниками группового обмана украинского народа и фактически соучастниками гибели мирного населения», — сказал Мединский.

Таким образом, российский переговорщик возложил на европейские государства часть ответственности за продолжение украинского конфликта. Заявление прозвучало на фоне второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.