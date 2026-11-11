«Когда проснётся совесть»: Мединский объяснил, при каком условии ЕС пустят за стол переговоров
Мединский назвал условие участия Европы в переговорах по Украине
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда у их руководства «проснётся совесть». Такое условие назвал глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Как только у них проснётся совесть, они смогут сесть за стол переговоров. А до этого момента они являются участниками группового обмана украинского народа и фактически соучастниками гибели мирного населения», — сказал Мединский.
Таким образом, российский переговорщик возложил на европейские государства часть ответственности за продолжение украинского конфликта. Заявление прозвучало на фоне второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.
Ранее Мединский сообщил, что Москва не получала от европейских государств конкретных мирных предложений. Он также иронично предложил приехавшим в ОАЭ представителям Европы пообщаться в лобби-баре гостиницы, если те прибыли в страну в качестве туристов. Представители европейских стран планировали провести отдельные консультации с украинской делегацией в Абу-Даби. При этом участие европейцев непосредственно во встрече России, США и Украины согласовано не было.
Больше новостей о международной дипломатии, мирных переговорах и отношениях России с Европой — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.