Представители ЕС не передали России ни одного мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине, поэтому Москве пока нечего с ними обсуждать. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, слова которого приводит журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому непонятно, что обсуждать. Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — сказал Мединский.

Таким образом, глава российской переговорной группы дал понять, что Москва не видит предмета для отдельного диалога с европейскими делегатами в рамках нынешней встречи.

Переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Основной формат встречи остаётся трёхсторонним. Представители европейских государств также прибыли в ОАЭ, однако их участие в непосредственных переговорах с российской делегацией не предусмотрено.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров предложил европейским представителям посидеть в гостинице во время переговоров в Абу-Даби. Министр также прокомментировал приезд делегатов ЕС, которые не участвуют в основном переговорном формате.