Россия, США и Украина столкнулись с серьёзными разногласиями на переговорах в Абу-Даби. Главным препятствием остаётся вопрос гарантий безопасности: Москва требует учитывать собственные интересы, Киев рассчитывает на защиту от новых угроз, а Вашингтон пытается найти приемлемое для всех решение. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Николай Силаев в беседе с «Ведомостями».

Первый с февраля 2026 года раунд трёхсторонних консультаций состоялся 10 ноября и продолжался четыре с половиной часа. Участники договорились возобновить обсуждение 11 ноября. Повестка охватывает не только украинский конфликт, но и будущее всей европейской системы безопасности.

«Что касается гарантий безопасности, то при общем согласии сторон об их необходимости у них пока нет единогласия по форме. Потому что Россия смотрит на возможные гарантии для Украины через призму возможностей обеспечить свою безопасность, а европейские страны – через призму сдерживания Москвы, что – в их понимании – подразумевает укрепление обороноспособности Киева. Последнее в большинстве случаев может быть воспринято Москвой как нарушение ее интересов в сфере безопасности. В этом и есть одно из ключевых противоречий», – объяснил Силаев.

По оценке политологов, основные противоречия связаны с разным пониманием гарантий. Россия рассматривает укрепление украинской армии и сближение Киева с НАТО как потенциальную угрозу. Европейские государства, напротив, считают усиление обороноспособности Украины необходимым условием долгосрочного мира.

Вашингтон предлагает рассмотреть механизмы возвращения санкций при нарушении соглашений, а также обязательства, напоминающие положения четвёртой и пятой статей устава НАТО. Эксперты допускают, что некоторые варианты могли бы устроить Москву. Однако фактическое включение Украины в военную структуру альянса остаётся для России неприемлемым.

Дополнительные споры вызывает участие Европы. Представители ЕС не присутствовали за основным столом переговоров, хотя провели отдельные встречи с Киевом. США выступают за расширение дипломатического формата, но позиции Москвы и Брюсселя существенно различаются.

Ранее Life.ru сообщал, что США, ЕС и НАТО выступили за включение гарантий безопасности Украины в будущее мирное соглашение. Согласовать позиции союзники попытались на отдельной встрече перед началом трёхсторонних консультаций.