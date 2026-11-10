Европейские представители совместно с США выступили за то, чтобы гарантии безопасности для Украины вошли в любое соглашение об урегулировании конфликта. По их мнению, будущие договорённости должны также учитывать суверенитет, территориальную целостность и право Украины самостоятельно принимать решения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Еврокомиссией.

Во встрече участвовали представители ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО. Они обсудили свои позиции перед отдельным раундом переговоров России, США и Украины, который начался позднее в тот же день и рассчитан на 10–11 ноября.

На встрече обсудили, как после завершения конфликта использовать действующие европейские институты и соглашения, чтобы снизить риск новой эскалации. Участники считают, что НАТО сохранит ключевую роль в коллективной обороне евроатлантического региона.

США, Украина и европейские партнёры намерены продолжать консультации по ходу переговоров. В дальнейшем они рассчитывают перейти к обсуждению урегулирования в более широком формате с участием европейских стран.