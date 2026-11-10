США, ЕС и НАТО требуют гарантий безопасности для Украины на встрече в Абу-Даби
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Европейские представители совместно с США выступили за то, чтобы гарантии безопасности для Украины вошли в любое соглашение об урегулировании конфликта. По их мнению, будущие договорённости должны также учитывать суверенитет, территориальную целостность и право Украины самостоятельно принимать решения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Еврокомиссией.
Во встрече участвовали представители ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО. Они обсудили свои позиции перед отдельным раундом переговоров России, США и Украины, который начался позднее в тот же день и рассчитан на 10–11 ноября.
На встрече обсудили, как после завершения конфликта использовать действующие европейские институты и соглашения, чтобы снизить риск новой эскалации. Участники считают, что НАТО сохранит ключевую роль в коллективной обороне евроатлантического региона.
США, Украина и европейские партнёры намерены продолжать консультации по ходу переговоров. В дальнейшем они рассчитывают перейти к обсуждению урегулирования в более широком формате с участием европейских стран.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва поддержала предложение Вашингтона начать переговоры с вопросов коллективной безопасности. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, речь идёт о гарантиях для России, Украины и региона в целом. Они должны вступить в силу после достижения всеобъемлющего соглашения. Делегации в Абу-Даби всё ещё продолжают консультации, они уже успели прерваться на небольшой перерыв.