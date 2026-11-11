Россия намерена вернуть все территории, которые считает своими. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский, комментируя территориальные вопросы. Его слова приводит журналист Константин Придыбайло.

«Каждая пядь российской земли будет Россией возвращена так или иначе», — сказал Мединский.

Заявление прозвучало на фоне нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Консультации проходят 10–11 ноября, российскую делегацию возглавляет Мединский.

Ранее Life.ru подвёл итоги двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Одной из ключевых тем встречи 10–11 ноября стал территориальный вопрос, однако о достижении окончательных договорённостей стороны не объявили. Участники также обсуждали гарантии безопасности, обмен пленными и меры деэскалации.