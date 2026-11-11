Стартовал второй день переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби
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Начался второй день трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. По данным Politico, сегодня делегации намерены обсудить территориальный вопрос.
После гарантий безопасности — вопрос территорий: О чём пойдёт речь на второй день переговоров в Абу-Даби
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. США представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Всё, что известно о переговорном процессе, который идёт в столице ОАЭ 10-11 ноября — в материале Life.ru о составе делегаций и повестке переговоров.
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