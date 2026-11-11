России, США и Украине удалось найти взаимопонимание по некоторым вопросам урегулирования украинского конфликта, однако разногласия между сторонами сохраняются. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

«С участием американской стороны обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет продолжен», — сказал глава российской делегации журналистам.

По словам Мединского, участники консультаций сопоставили свои подходы к урегулированию конфликта. При этом политик не уточнил, по каким именно вопросам Москве и Вашингтону удалось сблизить позиции, а где договориться пока не получилось.