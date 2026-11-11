«Где-то нашли взаимопонимание, где-то нет»: Мединский подвёл итоги переговоров в Абу-Даби
Мединский: Россия, США и Украина где-то нашли взаимопонимание, где-то нет
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
России, США и Украине удалось найти взаимопонимание по некоторым вопросам урегулирования украинского конфликта, однако разногласия между сторонами сохраняются. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.
«С участием американской стороны обменялись нашими позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет продолжен», — сказал глава российской делегации журналистам.
По словам Мединского, участники консультаций сопоставили свои подходы к урегулированию конфликта. При этом политик не уточнил, по каким именно вопросам Москве и Вашингтону удалось сблизить позиции, а где договориться пока не получилось.
Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными. Глава американской дипломатии отметил, что для урегулирования конфликта предстоит проделать ещё много работы. Он также предупредил, что рассчитывать на решение всех вопросов в течение 24 часов не стоит.