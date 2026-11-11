Россия и США смогли найти взаимопонимание по части вопросов на переговорах в Абу-Даби, однако по другим темам разногласия сохраняются. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский на брифинге по итогам встречи 11 ноября. По его словам, диалог будет продолжен.

Мединский признал, что российским и американским представителям удалось найти точки соприкосновения не по всем обсуждавшимся вопросам. При этом Москва намерена продолжать переговорный процесс.

Консультации России, США и Украины проходили в столице Объединённых Арабских Эмиратов 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял Мединский, украинскую — Рустем Умеров. Американскую сторону представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Одной из центральных тем встречи стали гарантии безопасности и возможные условия урегулирования украинского конфликта. Также обсуждались гуманитарные вопросы и перспективы формирования новой системы европейской безопасности.

Накануне американские представители положительно оценили первый день переговоров. В частности, Джаред Кушнер назвал обсуждения конструктивными, а госсекретарь США Марко Рубио отметил, что для достижения договорённостей потребуется дополнительная работа.

После заявления Мединского о сохраняющихся разногласиях внимание переключилось на новый этап контактов. О чём будут говорить Путин, Уиткофф и Кушнер 12 ноября — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о начале второго дня переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, которые проходили за закрытыми дверями. Детали обсуждений до заявления Мединского публично практически не раскрывались.