Вашингтону проще добиться мирного соглашения с Москвой, заставив Киев вывести войска из Донбасса, однако Украина не намерена соглашаться на подобные условия. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Это простой путь в переговорах с россиянами: давить на нас, чтобы мы ушли из Донбасса, и тогда соглашение будет заключено. Мы не готовы к такому соглашению», — подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский выразил надежду, что американская администрация совместно с европейскими союзниками сумеет выработать другой подход к завершению конфликта.