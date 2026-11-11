Зеленский считает, что США проще надавить на Украину ради достижения мира
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Вашингтону проще добиться мирного соглашения с Москвой, заставив Киев вывести войска из Донбасса, однако Украина не намерена соглашаться на подобные условия. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua».
«Это простой путь в переговорах с россиянами: давить на нас, чтобы мы ушли из Донбасса, и тогда соглашение будет заключено. Мы не готовы к такому соглашению», — подчеркнул Зеленский.
При этом Зеленский выразил надежду, что американская администрация совместно с европейскими союзниками сумеет выработать другой подход к завершению конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал первый день переговоров в Абу-Даби конструктивным и содержательным. По его словам, делегации России, США и Украины обсудили гарантии безопасности, обмен военнопленными и возможные меры по снижению напряжённости. При этом конкретных договорённостей стороны пока не объявили.