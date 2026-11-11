Лидер РФ Владимир Путин получит полный доклад российской делегации по итогам трёхсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, планирует ли глава государства лично встретиться с переговорщиками после их возвращения в Москву.

«Если он посчитает необходимым. Так или иначе, он получит полный доклад», — ответил Песков.

Переговоры в столице ОАЭ проходили 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Путин получал информацию от делегации непосредственно по ходу консультаций. Песков сообщал о постоянном информировании главы государства ещё до завершения встречи.